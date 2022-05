Torus Wybrzeże Gdańsk walczy o utrzymanie w PGNiG Superlidze. We wtorek, 10 maja kluczowy mecz z Unią Tarnów

Torus Wybrzeże Gdańsk - Grupa Azoty Unia Tarnów 10.05.2022

Wybrzeże i Unia zgromadziły do tej pory w tabeli PGNiG Superligi po 19 punktów. To daje im miejsca tuż nad strefą spadkową. Jasne jest więc, że zwycięzca wtorkowego meczu w hali AWFiS-u zapewni sobie ligowy byt. Obie drużyny mają swoje problemy, również związane z kontuzjami. W pierwszym meczu obu drużyn 23:22 wygrali w Tarnowie gdańszczanie, jednak w ubiegłym sezonie w Gdańsku zwyciężył zespół z Tarnowa.

Zespół z Gdańska miał dużo czasu, aby przygotować się do tego ważnego spotkania. Tak ułożył się kalendarz rozgrywek. - Oczywiście są plusy i minusy tak długiej przerwy. Z jednej strony mieliśmy więcej czasu na regenerację i przygotowanie do meczu z Unią Tarnów, znamy też wyniki innych spotkań. Z drugiej strony po takiej porażce jak w ostatnim meczu, każdy chciałby jak najszybciej się odegrać w następnym spotkaniu. Dobrze przepracowaliśmy ten czas i bardzo starannie przygotowujemy się do meczu z Unią - powiedział Piotr Papaj, 29-letni lewoskrzydłowy Wybrzeża.