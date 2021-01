TOP 20 gdańskich podstawówek na podstawie wyników egzaminu 8-klasisty 2020. Najlepsze szkoły podstawowe w Gdańsku publiczne i niepubliczne

Gdańsk chce odzyskiwać minimum połowę odpadów i duże AGD odbierze spod drzwi

Budowa nowych „sorterowni”, darmowy odbiór dużych elektrośmieci wprost spod drzwi mieszkańców, ok. 70 pojemników na małe sprzęty RTV/AGD oraz zespół kontrolerów. To tylko niektóre narzędzia, które gdański magistrat zamierza wykorzystać by osiagnąć co najmniej 50-procentowy odzysk odpadów.