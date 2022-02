TOP 10 romantycznych filmów na Walentynki. Oto najlepsze filmy walentynkowe na platformie Netflix 2022

Film na Walentynki

Romantyczny wieczór dobrze jest zacząć wspólną kolacją, a zakończyć seansem dobrego filmu, który wprawi Was w romantyczny nastrój. Jeżeli spędzacie Dzień Zakochanych solo, nie martwcie się! Miłość to przecież także uczucie do samego siebie. Warto celebrować ten dzień dobrym kinem, które nie tylko Was wzruszy, ale również rozbawi i pokrzepi.

Jeśli jednak macie już swoją drugą połówkę, a plany walentynkowe pokrzyżowała Wam pandemia, Netflix jest świetnym planem awaryjnym.