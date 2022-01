Tomasz Makowski odejdzie z Lechii Gdańsk do tureckiego Sivassporu? W czwartek pierwszy sparing biało-zielonych z FC Botosani

Tomasz Makowski może być kolejnym piłkarzem, który już wkrótce opuści zespół biało-zielonych. Lechia przebywa na zgrupowaniu w Turcji i ten zawodnik może pozostać na dłużej w tym kraju. Tureckie media donoszą bowiem, że Makowski jest blisko porozumienia z Sivassporem. Młodemu piłkarzowi w czerwcu kończy się umowa w Gdańsku i jak wynika z naszych informacji klub nie był specjalnie zdeterminowany, aby walczyć o jej przedłużenie. Sivasspor może wykupić Makowskiego już teraz, a dla Lechii to ostatnia szansa na to, aby zarobić na tym zawodniku. Można mówić, że trenerowi Tomaszowi Kaczmarkowi zmniejszy się zakres możliwości w środku pola, ale z drugiej strony właśnie na tych pozycjach nie może narzekać na brak zawodników. Do dyspozycji są Jarosław Kubicki, Maciej Gajos, Marco Terrazzino, a także młodzieżowcy Tomasz Neugebauer, Jan Biegański i Jakub Kałuziński. Makowski może jednak wypełnić kontrakt i zostać w zespole biało-zielonych do końca sezonu i jednocześnie podpisać kontrakt z Sivassporem, który będzie ważny od 1 lipca tego roku.