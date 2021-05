Tomasz Kafarski: Cieszę się, że zostałem trenerem Chojniczanki, która na przestrzeni kilku ostatnich lat idzie w dobrym kierunku Rafał Rusiecki

Jarosław Klauzo, prezes Chojniczanki Chojnice (z lewej) oraz Tomasz Kafarski, nowy szkoleniowiec "Chojny" podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Chojniczanka Chojnice

Na dwie kolejki przed końcem sezonu piłkarzy Chojniczanki Chojnice przejmuje Tomasz Kafarski. Pochodzący z Kościerzyny szkoleniowiec zdecydował się, że jego asystentem będzie Tomasz Pozorski. "Chojna" ma matematyczne szanse na bezpośredni awans do 1 Ligi, ale bardziej realne jest to, że zajmie trzecie miejsce na finiszu i przygotowywać się musi do barażów.