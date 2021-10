Tomasz Kaczmarek osiąga bardzo dobre wyniki i goni trenerskich rekordzistów w Lechii Gdańsk. Kiedy debiut Miłosza Szczepańskiego?

Na ofensywnie grających biało-zielonych aż chce się patrzeć i to świetny moment, żeby kibice wybrali się na najbliższy mecz z Górnikiem Zabrze obejrzeć w akcji wicelidera PKO Ekstraklasy. Nowy szkoleniowiec Lechii notuje świetne wyniki, ale na rekordowe osiągnięcia musi jeszcze trochę popracować. Aktualny bilans Kaczmarka w gdańskim zespole to cztery kolejne ligowe zwycięstwa (pięć wliczając mecz Pucharu Polski) oraz pięć spotkań z rzędu bez porażki (sześć z meczem w Pucharze Polski). To wyniki bardzo dobre wyniki i trzeba bić brawo trenerowi oraz jego podopiecznym, ale wciąż nie rekordowe jeśli chodzi o osiągnięcia trenerów Lechii w krajowej elicie.

