Tokio 2020. Mamy pierwszy medal Polaków! Wioślarki z czwórki podwójnej zostały olimpijskimi wicemistrzyniami

Dopiero w czwartym środowym finale z udziałem polskiej osady udało się wznieść ręce w górę. A wszystko za sprawą kobiecej czwórki podwójnej. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann płynęły na piątym torze znakomicie. Wykorzystały potknięcie reprezentantek Niemiec. Tego dnia tylko Chinki - zgodnie z przewidywaniami - były poza zasięgiem. Biało-czerwone walczyły do samego końca i po minięciu znacznika 2000 metrów cieszyły się z olimpijskiego srebra!

Polskie wioślarki zostały więc pierwszymi zawodniczkami z naszej reprezentacji, które wywalczyły medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio. To powinno wyzwolić dodatkową energię wśród sportowców, którzy jeszcze czekają na swój start.

20 minut wcześniej bardzo bliscy medalu byli nasi reprezentanci w czwórce podwójnej. Fabian Barański, Wiktor Chabel, Dominik Czaja i Szymon Pośnik przegrali o 0,3 sekundy brązowy medal z walczącymi do samego końca Australijczykami. Złoto powędrowało do Holendrów, a srebro do reprezentantów Wielkiej Brytanii.