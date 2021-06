To są zabawne teksty o winie: krótkie, śmieszne powiedzonka, które rozbawią każdego, kto uwielbia wino [galeria]

„Kuchenne Rewolucje” w restauracji „Floriańska" w Szczyrku! Nowy odcinek programu Magdy Gessler już 29.04.2021 r. na antenie TVN!

Na antenie TVN emitowny jest program, który od ponad 10 lat prowadzi słynna restauratorka i autorytet kulinarny - Magda Gessler. W najnowszym sezonie kulinarnego programu rozrywkowego ekspertka odwiedzi kilkanaście lokali w całej Polsce. Dla niektórych jest ostatnią deską ratunku! W tym tygodniu Magda Gessler przyjedzie do Szczyrku do restauracji „Floriańska”. Transmisja odcinka w TV już w najbliższy czwartek, 29.04.2021 r. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o 11. odcinku nowego sezonu „Kuchennych Rewolucji”!