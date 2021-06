To już 60 lat! Jubileusz 6. Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego w Gdyni Oksywiu

W lipcu 1963 roku jednostka przejęła kolejny kompleks koszarowy w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 124 . Przeniosło się w to miejsce dowództwo 6. OPR i pododdziały. Utworzony został także węzeł łączności.

9 lutego 1961 roku szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nakazał sformować 6. Ośrodek Przeciwdziałania Radioelektronicznego . Jako pierwsze miejsce jego stacjonowania wskazano obiekty opuszczone przez Centralę Radio - Nadawczą w Gdańsku Jelitkowie . Zdecydowano też o obsadzie personalnej, która początkowo wynosić miała 132 marynarzy i pięciu kontraktowych . Do głównych zadań jednostki należało prowadzenie rozpoznania sił potencjalnych przeciwników, prowadzenie nasłuchów i zagłuszania radiowego. Pierwszym dowódcą został kpt. Józef Jerzewski . Dość szybko, bo już w latach 1962-1963 , zarządzono pierwsze zmiany w 6. OPR . Zmodyfikowano strukturę organizacyjną, utworzono nowe sekcje, a w kompanii rozpoznania radiowego zmieniono nazwę Radiowego Centrum Namiaru na Centrum Rozpoznania Radiowego.

Wpływ na powołanie do życia ośrodka niewątpliwie miała sytuacja polityczno-militarna na świecie i w Europie w latach 60. ubiegłego wieku. Na skutek tzw. zimnej wojny trwał wyścig zbrojeń. Brało w nim udział także Wojsko Polskie, w tym Marynarka Wojenna RP.

Aby skutecznie prowadzić pracę rozpoznawczą, jednostka w latach 1962-1965 rozwinęła swoje posterunki, które wyposażono w sprzęt CRR do wykonywania zadania z zakresu wykrywania, rozpoznania i wypracowywania danych na przeciwdziałanie.

W ramach prowadzonego od połowy lat 70 . w siłach zbrojnych PRL rozwoju i doskonalenia pododdziałów rozpoznawczych i walki radioelektronicznej, w grudniu 1978 roku przeformowano 6. Ośrodek Radioelektroniczny MW w 6. pułk rozpoznania radioelektronicznego (6.prrel) . Liczył on 621 żołnierzy zawodowych i marynarzy oraz 23 pracowników wojska . W składzie pułku obok pododdziałów rozpoznawczych zorganizowano batalion zakłóceń radiowych (bzr) .

30 czerwca 1968 roku weszło w życie zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP i nakazano przeformować 6. OPR na 6. Ośrodek Radioelektroniczny (6.OR) o etatowym stanie osobowym 484 żołnierzy zawodowych i marynarzy oraz 33 pracowników wojska . Przyjęta struktura organizacyjna 6. OR zapewnić miała skuteczne prowadzenie rozpoznania radiowego w ramach prowadzonych działań bojowych Marynarki Wojennej.

W 1985 roku podjęto dalsze działania mające na celu opracowanie nowej struktury organizacyjnej 6. prrel oraz zasad jego wykorzystania w działalności bojowej . Co ciekawe, w tych czasach w skład jednostki wchodził klub żołnierski. Od początku swojej działalności stanowił on prężny ośrodek kulturalny. Marynarze służby zasadniczej i kadra mogli rozwijać w nim zainteresowania muzyczne, czytelnicze, malarskie . Prężnie działała też „Organizacja Rodzin Wojskowych” , skupiająca większość Pań zatrudnionych w jednostce, jak również żony kadry zawodowej. Klub gościł na spotkaniach autorskich pisarzy, aktorów, malarzy i piosenkarzy.

Lata 70 . w działalności jednostki to zmiany w strukturze organizacyjnej, ale i doposażanie w nowe urządzenia rozpoznania.

W listopadzie 1990 roku decyzją Dowództwa Marynarki Wojennej pułk kolejny raz zmienił miejsce stacjonowania. Ośrodek przeniósł się do Gdyni Oksywia i zajęła kompleks koszarowy po rozformowanej jednostce inżynieryjno-budowlanej . Pozostałe komponenty systemu rozpoznania i posterunki pozostały bez zmian.

Jednostka zaliczała się wówczas do przodujących tego typu nie tylko w Marynarce Wojennej , ale w całym Wojsku Polskim . Uczestniczyła oraz wystawiała kompanię honorową we wszystkich uroczystościach państwowych i wojskowych, organizowanych w garnizonie Gdynia . Asystowała przy wizytach dostojników państwowych i delegacjach zagranicznych. W swojej historii trzykrotnie zdobyła „puchar przechodni” szefa Generalnego Zarządu Rozpoznania i WRE oraz miano „Najlepszej Jednostki Rozpoznania w WP” .

W tym samym roku została oddana do użytku Sala Tradycji Jednostki. Autorem jej projektu był kapitan Waldemar Mróz, oficer do spraw wychowawczych. Nowa sala tradycji wykorzystywana jest do uroczystości przewidzianych w Ceremoniale Wojskowym a także szkoleń z zakresu tradycji i historii ośrodka.

Lepszy sprzęt, budowa i modernizacja obiektów szkoleniowych

Pierwsze lata XX. wieku charakteryzowały się pozyskaniem wyższej jakości sprzętu do prowadzenia działalności rozpoznawczej, a także zainicjowaniem budowy nowych i modernizacji dotychczasowych obiektów szkoleniowych oraz sprzętu mobilnego, będącego na wyposażeniu jednostki. Dzięki temu uzyskiwane wyniki nadal plasowały ośrodek w czołówce jednostek brzegowych Marynarki Wojennej. Rozbudowa oraz gruntowna modernizacja strukturalna nie tylko poprawiły warunki służby i pracy, ale przede wszystkim przełożyły się na wyższą jakość prowadzenia i skuteczność działalności bojowo - rozpoznawczej.