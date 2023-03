To jest najlepszy czas dla zawodowców! Zdecyduj o swojej przyszłości, wybierz szkołę szytą na miarę red.

Wybór szkoły średniej to ważna decyzja w życiu każdego młodego człowieka. Chcąc odpowiedzieć na kluczowe pytania, które zadają dziś ósmoklasiści, przygotowaliśmy specjalny serwis edukacyjny "Czas zawodowców". To miejsce, w którym przyszli absolwenci szkół podstawowych znajdą informacje dotyczące rekrutacji do szkół średnich, ale też garść wiedzy o tym, jaki zawód może być dla nich odpowiedni. To także przestrzeń dla rodziców, którzy chcieliby przeprowadzić swoje dzieci przez ten niełatwy czas zmian i decydowania o przyszłości.