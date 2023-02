To jeden z 24 samochodów kupionych dla OSP z Pomorza w ubiegłym roku. W 2023 r. zakupów ma być jeszcze więcej

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dotarł do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach pod koniec listopada 2022 r. i wtedy też został z pompą powitany. Tak oto jednostka z ponad 75-letnią historią przeszła długą drogę od wozu konnego z ręczną sikawką, którego używała w 1947 roku, do nowoczesnego pojazdu.

- Dla nas to jest wydarzenie. To pierwszy samochód nowy, który przyjechał do tej gminy. Wcześniej zawsze samochody były skądś pozyskiwane, przeważnie z Niemiec (z jednostki straży pożarnej z zaprzyjaźnionej bawarskiej gminy Kirchanschöring – dop. red.) czy z innych jednostek – mówił Jan Michalski, wójt Lichnów, w poniedziałek (6 lutego) podczas oficjalnej uroczystości przekazania pojazdu.