Tłumy odwiedzających gdańskie zoo! Zobaczcie nasz specjalny przewodnik po Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

„Przewodnik po gdańskim zoo” to nasz coroczny katalog. Zwiedzający mogą otrzymać go na początku czerwca przy wejściu na teren Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Co roku przygotowywana jest nowa edycja. W tegorocznej znajdziecie ponad 50 gatunków zwierząt. Piękne zdjęcia w większości autorstwa naszego fotoreportera Przemka Świderskiego i ciekawe opisy, pozwolą wam lepiej rozpoznawać i więcej dowiedzieć się o wielu gatunkach zwierząt, które mieszkają w zoo. Na przykład tego, gdzie rządzą samice alfa, a gdzie szefem może być tylko samiec? Kto potrafi, ale nie lubi pływać? Jakie gatunki długo wypoczywają? Jakie rytuały godowe mają zwierzęta i kto u poszczególnych gatunków opiekuje się młodymi?

Z kolei mapka zoo, którą znajdziecie w środku katalogu, pozwoli wam sprawniej poruszać się po gdańskim zoo i dotrzeć tam, gdzie dokładnie chcecie.