Timo Lahti przeżył chwilę grozy. Łoś skasował mu auto. Na mecz z Landshut przyjedzie pożyczonym od prezesa kamperem

Na szczęście podczas wypadku Timo Lahti, ani nikt z jego teamu nie ucierpiał. Tak naprawdę jedyną ofiarą okazał się... łoś. Jak przekazał Lahti, zwierzę poniosło śmierć na miejscu.

Niemniej, bus żużlowca uległ zniszczeniom i nie dało się nim dłużej podróżować. Co prawda jeden ze sponsorów z Finlandii pożyczył mu zastępczy samochód, ale ma on ograniczenie do 90km na godzinę. W normalnych okolicznościach nie byłoby to problemem, natomiast w sobotę Lahti wystartuje w słoweńskim Krsko w finale SEC Challenge (w zawodach weźmie też udział Rasmus Jensen). Biorąc jednak pod uwagę, że niedzielny mecz Wybrzeża z Landshut rozpocznie się o godz. 14, dojechanie byłoby dość problematyczne.

- Zawody w Krsko rozpoczną się o 19, a to oznacza, że aby zdążyć do Gdańska, będę musiał pokonać z moimi mechanikami trasę blisko 1300 km w jakieś trzynaście godzin. Jestem bardzo wdzięczny prezesowi i mam nadzieję, że dojedziemy na czas i bezpiecznie, a po jednych i drugich zawodach będą powody do zadowolenia - mówi Lahti.