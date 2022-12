Te trendy królowały na TikToku w 2022 roku. Wiemy, które profile cieszyły się największą popularnością w aplikacji Tik Tok. SPRAWDŹ

W tegorocznym globalnym zestawieniu TikTok wyodrębnił takie kategorie jak;

Polska cieszyła się również popularnością w trendach związanych z gotowaniem i muzyką, co zostało również odnotowane w lokalnym zestawieniu. Platforma przygotowała również krótkie wideo podsumowujące najlepsze chwile w minionych dwunastu miesiącach:

“2022 rok pokazał, że TikTok to miejsce, gdzie rodzą się ciekawe trendy, często przenikające do kultury i naszego życia codziennego. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniali twórcy, którzy na co dzień pokazują, że każdy użytkownik TikToka może zyskać tu ogromną popularność. Liczy się pomysł, jakość przekazywanego kontentu, zrozumienie platformy i zdolność do ciekawego opowiadania historii. Obecnie już ponad miliard osób aktywnie korzysta z naszej aplikacji, a co trzecia przyznaje, że uczy się na platformie nowych rzeczy. Rozrywka w połączeniu z edukacyjnymi i poradnikowymi treściami to nasza najlepsza wizytówka i dowód na to, że TikTok już od dawna nie jest wyłącznie aplikacją do tańczenia. Przed nami kolejny rok kreatywnych treści i jestem przekonana, że nasi użytkownicy jeszcze nie raz pozytywnie nas zaskoczą” - mówi Paula Kornaszewska, Head of Operations, TikTok CE.