Te dodatki będą modne w nowym roku. Trendy w biżuterii na 2022 rok

Moda - trendy 2022

W ostatnich latach minimalizm dominował niemal w każdej dziedzinie. Zarówno w modzie, we wnętrzach, jak i w filozofii życia. Ograniczenie wzorów, kolorów i ilości dodatków stało się synonimem dobrego smaku.

Trendy biżuteryjne 2022

Pierwszym trendem biżuteryjnym, który musicie znać w tym roku, jest element modny w latach 90. To tzw "kajdan", czyli duży, złoty łańcuch. Sprawdzi się doskonale nie tylko przy kreacjach wieczorowych, ale również jako ciekawe przełamanie codziennej stylizacji.

Dodatki w wersji XXL w najbliższych sezonach będą bardzo miłe widziane. Wielkie kolczyki koła, kolorowe duże pierścionki z ciekawym kamieniem, czy grube bransoletki to absolutne must have w 2022 roku.