Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA 2022. Co działo się w AMBEREXPO w sobotę, 15.10.2022 r.? Zdjęcia i wideo

Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA 2022: co się działo?

Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA 2022 to jedno z największych wydarzeń w branży beauty. Dla jednych jest szansą na zakup produktów w bardzo korzystnych cenach, dla innych to okazja do tego, by m.in. zafundować sobie dany zabieg, nową fryzurę lub profesjonalny makijaż.

W tym roku wystawców podzielono na kilka stref: naukową, mistrzów fryzjerskich, kosmetyczną, makijażu, barberską, eko, mediową i influencerską. W każdej gościły tłumy. Udało nam się odwiedzić kilka stoisk. Zerknijcie do galerii i sprawdźcie, co się działo.