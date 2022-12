Taniec z ogniem a stan nawierzchni na Długim Targu w Gdańsku. Kto zapłaci za czyszczenie nowej kostki po występach?

Taniec z ogniem a stan nawierzchni na Długim Targu

- Głośna, wzmocniona muzyka jest bardzo uciążliwa dla nas mieszkańców. Zwłaszcza że seanse odbywają się do późnych godzin nocnych - powiedziała pani Barbara, mieszkanka Śródmieścia.

Podczas tegorocznego sezonu pokazów tańca z ogniem na Długim Targu, mieszkańcy mieli regularnie zgłaszać policji oraz straży miejskiej zakłócenia spokoju.

- Niestety żadnej skutecznej reakcji ze strony służb bezpieczeństwa w odróżnieniu od skarg dot. innych muzyków, którzy po interwencji opuszczają miejsce występu - dodała czytelniczka.

Co więcej, gdańszczanie zwracają uwagę, że przez pokazy tańca z ogniem dochodzi do niszczenia nowej nawierzchni na Długim Targu, która została oddana do użytku 24 czerwca 2022 roku. Wówczas po jednym z takich występów nowa nawierzchnia musiała zostać oczyszczona - potwierdzone przez pracowników działu oczyszczania GZDiZ oraz straż miejską.