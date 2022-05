Takie błędy najczęściej popełniają matuszyści! Matura 2022 - nie popełniaj tych błędów na egzaminie maturalnym 2022 [LISTA]

Matura 2022. Kiedy są egzaminy maturalne 2022? Daty, godziny, harmonogram CKE, OKE

W tym roku uczniowie ostatnich klas szkół średnich pierwszy egzamin maturalny napiszą już 4 maja. Będzie to test z języka polskiego w zakresie podstawowym. Matury w pierwszym terminie trwają od 4 do 23 maja 2022 roku.

Przygotowania do matury 2022. Jak zdać maturę? CKE, OKE

Oprócz powtarzania materiału dydaktycznego, który obowiązuje maturzystów, warto przygotowywać się też na inne okoliczności. Każdy uczeń powinien przede wszystkim wiedzieć, jak wygląda arkusz egzaminacyjny, oraz jak go uzupełnić. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, sprawdźcie też, co możecie wnieść na salę, i bez czego nie zostaniecie dopuszczeni do matury.