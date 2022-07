Takich konsol Xbox'a jest tylko kilka na świecie. Biały kruk wystawiony na sprzedaż w Gdyni za 50 tysięcy złotych!

W 2019 roku, z okazji premiery gry Sekiro: Shadows Die Twice studia From Software, firma Microsoft stworzyła limitowaną edycję konsoli Xbox One X, stylizowaną na podstawkę pod katanę, inspirowaną grą. Konsola była możliwa do wygrania podczas transmisji na żywo na popularnym portalu streamingowym twitch.tv, jedna z nich trafiła do Gdyni. Udało nam się skontaktować z mieszkańcem, który obecnie jest właścicielem białego kruka i który zdecydował się na wystawienie jej na sprzedaż. Jaka jest jej historia?

- Pracuję w studiu tatuażu, jeden z moich klientów wygrał konsolę podczas jednej z transmisji na Twitch'u - mówi w rozmowie z nami sprzedający (dane osobowe do wiedzy redakcji). - Wiedział, że zbieram kolekcjonerskie edycje gier i zaproponował, żebyśmy się zamienili. Moje PlayStation 4 Pro za jego Xboxa One X. Zapytałem się, czy aby na pewno, bo ta edycja wydawała mi się białym krukiem, ale usłyszałem, że on nie chce się bawić w żadne sprzedaże. Z tego co wiem, poprzedni właściciel pograł na niej tylko chwilę, ja tylko sprawdziłem, czy wszystko działa i od razu zapakowałem z powrotem do opakowania.