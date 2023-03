Tak zmieniła się Magda Bereda. Przypominamy archiwalne zdjęcia gwiazdy

Magda Bereda prężnie działa w sieci. Od ponad 10 lat na YouTube publikuje m.in. covery znanych utworów. Najpopularniejszym, którym do tej pory się podzieliła, jest Despacito - polska wersja "Siedź tu cicho". Odtworzono go ponad 5 miliona razy.

Youtuberka zapisała na swoim koncie udział w programach rozrywkowych. W 2019 roku wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami". Partnerował jej Kamil Kuroczko. Niedawno gościła w programie Kuby Wojewódzkiego. Zaprezentowała m.in. piosenkę, którą wykonała przy akompaniamencie fortepianu.

- Śpiewając własną piosenkę przy fortepianie w tym kultowym programie, czułam magię, czułam się wyjątkowo i stwierdzam, że był to jeden z najpiękniejszych momentów mojego życia. Dziękuję @kuba_wojewodzki_official za zaproszenie. Mój szósty zmysł zawsze czuje takie rzeczy, dlatego szczerze napiszę, co właśnie mi podpowiada - rozmowa z tak inteligentnym człowiekiem, który oprócz tego naprawdę ma wielkie serce, to dla mnie zaszczyt - podkreśliła na Instagramie.