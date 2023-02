Tak złożysz formularz PIT-2 i dostaniesz na rękę wynagrodzenie wyższe o ok. 300 zł. Kto może zarobić wyższą pensję? To proste i skuteczne

Ministerstwo Finansów: PIT-2 oznacza wyższą pensję na rękę

- Wraz z nowym rokiem zachęcamy podatników do złożenia formularza PIT-2 u swoich pracodawców. Formularz PIT-2 pozwala zmniejszyć comiesięczne zaliczki na podatek PIT maksymalnie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek - 300 zł. Oświadczenie warto złożyć ze względu na ubiegłoroczne zwiększenie tzw. kwoty wolnej do 30 tys. zł. Jego złożenie oznacza wyższą pensję na rękę co miesiąc – poinformowała Patrycja Dudek, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów.