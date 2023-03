Tak Władysławowo stało się zimową stolicą surfingu: Cold Waves by Porsche. Na falach Bałtyku walczyli o 12 tysięcy euro | ZDJĘCIA

Surferskie zawody we Władysławowie. Tu się pływa nawet zimą

Mroźna, ale słoneczna i wietrzna niedziela we Władysławowie ściągnęła na plażę miłośników surfingu oraz niespodziewanie okazały tłumek widzów, którzy z piasku mogli podziwiać wyczyny zawodników śmigających po zimnych, bałtyckich falach. Aura dopisała kibicom oraz międzynarodowej grupie zawodników, którzy pojawili się na jednym z najlepszych polskich spotów dla surferów.

- Położonym u samej nasady Półwyspu Helskiego, uformowanego przez prądy morskie płynące wzdłuż polskiego brzegu na wschód - tak miejscówkę na Bałtyku opisują organizatorzy.

Miejsce jest świetnie znane i sportowo wykorzystywane, bo to właśnie tu odbyły się m.in. Mistrzostwa Polski w Surfingu 2022. We Władysławowie przy świetnie znanej turystom plaży we Władysławowie u nasady Półwyspu Helskiego – wejście nr 1). Surferzy kochają ją, bo tuż za portem są świetne fale. I tych nie zabrakło podczas tegorocznej edycji zawodów na falach Bałtyku.