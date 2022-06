Tak kibicowaliśmy na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku podczas meczu otwarcia Euro 2012 Polska - Grecja ZDJĘCIA

10 lat od meczu otwarcia Euro 2012 Polska - Grecja

Tłumy kibiców gromadziły się w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, czy przede wszystkim w Warszawie, gdzie reprezentacja Polski 8 czerwca 2012 roku rozpoczęła historyczny turniej Euro 2012. Mecz Polska - Grecja otwierał nowy rozdział w historii kraju, który ze względu na sportowe wydarzenie musiał dostosować wiele budynków użyteczności publicznej, a przede wszystkim postawić na rozwój infrastruktury drogowej. Wisienką na torcie były okazałe stadiony, które powstały z myślą o międzynarodowej imprezie UEFA.

Z powodu Euro 2012 mamy cztery piękne stadiony w Polsce: Narodowy w Warszawie (pojemność "meczowa" to 58 580 miejsc), "Bursztynek" w Gdańsku (41 620) oraz stadiony w Poznaniu (42 837) i Wrocławiu (45 105). I chociaż od tamtego czasu wciąż żywa jest dyskusja na temat gabarytów tych obiektów i ich rentowności, to niezaprzeczalnie bez Euro 2012 takiego skoku infrastruktura sportowa by się w kraju nie doczekała.