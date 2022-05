Tak Kasia Tusk wyszła na warszawską ulicę. W co się ubrała? Co sądzą internauci?

Kasia Tusk w jedwabnej piżamie. W takiej stylizacji wyszła na miasto

Kasia Tusk od ponad 10 lat prowadzi bloga "Make life easier", którego założyła z Zofią Cudny. Blogerka regularnie publikuje nowe wpisy, w których pokazuje m.in. swoje stylizacje. Tak jak niedawno, gdy zdradziła, że wybrała się do Warszawy. Zabrała ze sobą kilka strojów.

Jednym z nich była jedwabna sukienka na ramiączkach, do której dobrała ciemną marynarkę, buty na obcasie, a także torebkę marki Chanel. Jak zdradziła na swoim blogu, nieprzypadkowo postawiła właśnie na tę kreację.

Część z Was być może pomyśli, że jedwabną sukienkę na ramiączkach włożyłam tylko dlatego, że w mojej walizce do Warszawy nie znalazłam żadnej wieczorowej opcji. No cóż, to mogłaby być prawda – w ostatnich dniach napotkało mnie więcej okazji do strojenia się niż przez cały ostatni rok, za to przez ostatni rok, nie kupiłam sobie prawie nic z myślą o tego typu okazjach… Ale tak naprawdę postanowiłam wykorzystać trend „sleepleasure” z premedytacją, a nie z braku alternatywy. Jedwabna sukienka (jeśli ktoś woli to „jedwabna piżama”) szyta jest ze skosu, dzięki czemu układa się ładniej niż większość podobnych modeli.