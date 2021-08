Tajemnicze i pełne zagadek. Zapomniane budynki na Pomorzu. Stare fabryki i zakłady, opuszczone domy...

Urbex, czyli inaczej urban ekploration, to nic innego jak właśnie eksploracja opuszczonych, zrujnowanych miejsc i obiektów. Tych, o których świat i ludzie dawno już zapomnieli i gdzie diabeł mówi dobranoc. Eksploratorzy zagladają do dawnych schronów, tuneli, obiektów przemysłowych, ale także jak pokazuje przykład Rafała Borkowskiego z Tczewa , przedmiotem ich zainteresowań są wszelkiej maści porzucone obiekty. Od młynów i cukierni, po szkoły i ośrodki wypoczynkowe.

Urbex Pomorze, czyli Rafał Borkowski

- Najtrudniejsze w tej "działalności" są zdobycie pozwolenia na wejście do obiektów, stan techniczny, pogoda, zbyt szybko zapadający zmrok ale najbardziej dokucza brak zrozumienia wśród niektórych... zazwyczaj traktują "gościa" z aparatem w opuszczonej fabryce czy budynku jak intruza albo co gorsza złodzieja czy wandala - mówił w jednej z rozmów z "Dziennikiem Bałtyckim" Rafał Borys Borkowski. - No cóż, trzeba wtedy posłużyć się urokiem osobistym, albo sztuką negocjacji...