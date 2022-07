Szymon Sawicki z Rumi zagrał z zespołem Coldplay podczas koncertu w Warszawie! |ZDJĘCIA, WIDEO

Zespół Coldplay po pięciu latach przerwy, po raz kolejny wystąpił na Stadionie PGE Narodowym. Kapela, 8 lipca, zagrała przed polską publicznością w ramach światowej trasy koncertowej "Music of The Spheres World Tour". Fani byli zachwyceni. Szczególnie ten wieczór zapamięta mieszkaniec Rumi. W trakcie koncertu wokalista zespołu Chris Martin zaprosił fana Szymona Sawickiego na scenę. Rumianin wystąpił przed 57 tysięczną widownią.

- Dla mnie osobiście było to niesamowite przeżycie i przygoda. Pomiędzy utworami "Viva La Vida" i "Hymn for the Weekend" Chris wskazał na mnie i poprosił obsługę, żeby mnie przygotowali. Już wtedy do mnie dotarło co się stanie. Wszystko przez to, że zrobiłem transparent z napisem "Can i Play let somebody go on piano with you?" - mówi dla "Dziennika Bałtyckiego" i portalu NaszeMiasto Szymon Sawicki. - Kiedy już byłem na scenie odczuwałem trochę stresu, ale przede wszystkim radość z tego, że moje największe marzenie właśnie się spełnia i gram ze swoim idolem - podkreśla.