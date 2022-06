Szwajcaria Kaszubska, czyli kraina jezior, natury i magicznych kręgów. Co skrywają te tajemnicze tereny Kaszub? Atrakcje, mapa, noclegi

Gdzie jest Szwajcaria Kaszubska? Mapa

Miejscowości w Szwajcarii Kaszubskiej - lista

Kaszuby polską Szwajcarią? Historia nazwy regionu

Atrakcje Szwajcarii Kaszubskiej - co tam zobaczyć?

Zamek w Łapalicach

Zamek w Łapalicach to niedokończona, okazała budowla, z której historią wiąże się wiele kontrowersji. Budynek zaczął powstawać na początku lat 80. XX wieku na zlecenie producenta mebli Piotra Kazimierczaka. Mężczyzna zmienił w trakcie budowy koncepcję, czego wynikiem jest niedokończony zamek dużo większy niż ten planowany od samego początku (niezgodnie z wydanym wcześniej pozwoleniem). Inwestor borykał się później z dużymi problemami finansowymi, a mury zamku w stanie surowym stały się niemałą atrakcją turystyczną okolicy. Co prawda wejście tam jest zabronione, jednak warto zobaczyć go z daleka - już wtedy robi ogromne wrażenie.

Cmentarzysko Kurhanowe w Uniradzach

Kamienne kręgi w Węsiorach

Zobaczenie kamiennych kręgów w Węsiorach to gratka dla fanów historii i tajemniczych opowieści. W I wieku n.e. tereny te zamieszkiwali członkowie plemion skandynawskich. Przypuszcza się, że kręgi były miejscem odprawiania magicznych rytuałów, chowano tam również zmarłych. Na ten kompleks składają się aż 4 takie kręgi i ponad 20 kurhanów. Do dziś można spotkać tam osoby, które wierzą w magiczną moc kręgów. Wycieczkę w tamte strony polecamy wszystkim o mocnych nerwach.

Wiatrak koźlak w Ręboszewie

Gołubieński Ogród Botaniczny

Ogród w Gołubiu jest naprawdę wyjątkowy - kiedyś był to prywatny ogród ozdobny, w którym dziś można podziwiać ponad 6 tys. gatunków roślin, z których 140 należy do gatunków

objętych ochroną. To świetne miejsce na wycieczkę z dziećmi, które będą mogły przejść się dostosowanymi do wieku ścieżkami dydaktycznymi i przebywać wśród pięknych kwiatów podziwiając ich kolory i zapachy.