Szkoła w Karsinie bierze udział w konkursie You Can Dance - nowa generacja 2. Zobaczcie ich występ i głosujcie!

Szkoła Podstawowa w Karsinie wraz z uczennicami i tancerkami zespołu Paradise bierze udział w konkursie You Can Dance - nowa generacja! Nie od dziś wiadomo, że każdy taniec w wykonaniu dziewcząt to prawdziwy majstersztyk. I tym razem możemy liczyć na to, że na scenie, którą stały się szkolne korytarze i sala gimnastyczna, uczennice dały z siebie wszystko.

Zatańczyły do piosenki z serialu Wednesday. Jest świetna choreografia, elementy akrobatyczne, precyzja wykonania i doskonała gra aktorska. To wszystko sprawia, że Karsin ma szansę na wygraną, jednak potrzebuje głosów.

W konkursie zwycięży 10 szkół, które do 5 marca do godz. 23:59 zdobędą największą liczbę głosów. Dodajmy, że głosowanie jest anonimowe i ogólnodostępne, a jego wyniki będziemy mogli poznać 6 marca 2023 roku.

Aby zagłosować na szkołę w Karsinie trzeba wybrać: