Szkoła w Baninie będzie rozbudowana. Nowy budynek ma pomieścić 700 uczniów i będzie kosztować prawie 27 mln złotych

Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie zatoki typu kiss&ride.

Koszt Inwestycji wyniesie ponad 26,8 mln zł, w tym ponad 13,9 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą prac po przetargu jest firma BMI Sp. z o.o. z Żukowa. Czas realizacji inwestycji wyznaczono na 14 miesięcy od przekazania placu budowy.

- Takie zadania to przede wszystko odpowiedź na duży przyrost mieszkańców w naszej gminie, zwłaszcza tych najmłodszych - mówi Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukwo. - Chcemy stwarzać dla nich i dla nauczycieli jak najlepsze warunki do nauki. To dlatego systematycznie powiększamy bazę oświatową. Już trwa opracowywanie dokumentacji projektowych na rozbudowę szkół w Chwaszczynie, Skrzeszewie i Przyjaźni.