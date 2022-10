Szeroki skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze 2022. 47 nazwisk wytypowanych przez Czesława Michniewicza

Powołania do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2022

- Każdy, kto interesuje się reprezentacją, a wszyscy się nią interesujemy, doskonale wie, kto może czuć się w miarę pewnie, myśląc o MŚ, ale wiadomo, że to jest sport – w trzy tygodnie dużo może się zmienić - zadeklarował Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski. - Początkowo piłkarzy miało być mniej, ale uznaliśmy, że bezpieczniej dla nas będzie, jeśli kadra będzie liczniejsza. Dylematów nie było - dodał.

Ostateczna kadra, licząca 26 piłkarzy, musi zostać ogłoszona do 10 listopada 2022 roku. Do tego czasu selekcjoner i sztab trenerski reprezentacji Polski mają wytypować szczęśliwców, a także określić liczbę zawodników w poszczególnych formacjach.

Trener na konferencji odniósł się do największych zaskoczeń na swojej liście powołanych. - Zarówno Artur Jędrzejczyk, jak i Maik Nawrocki zostaliby powołani wcześniej, ale zmagali się z kontuzjami. Ci dwaj zawodnicy zasługują, żeby być na szerokiej liście powołanych. Patryk Dziczek to zawodnik, który potrzebuje pozytywnego impulsu. To przyszłość reprezentacji. Gra na newralgicznej pozycji, o której dużo się ostatnio rozmawia - wyjaśniał 52-letni szkoleniowiec.