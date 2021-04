Szermierze AZS AWFiS Gdańsk dają dobry przykład, sprzątają lasy oliwskie i zapraszają do tego mieszkańców ZDJĘCIA

Gdańscy szermierze rzucają wyzwanie śmieciom

- Jako pomysłodawca wspólnego spaceru, połączonego ze sprzątaniem lasów pod hasłem „Szermierze rzucają wyzwanie śmieciom!” chciałbym zwrócić uwagę na to, że jako sportowcy zwracamy nie tylko uwagę na doskonalenie się w danej dyscyplinie i wynik, ale również na proces wychowawczy, gdyż tym co wpływa na mistrzostwo sportowe lub drogę do niego nie jest jedynie pot przelany na treningu, ale również charakter. Ponadto i pomimo tytułów, czujemy się częścią społeczności lokalnej, której leży na sercu jak najlepszy stan naszej okolicy. Powalczmy razem o nasze wspólne dobro. Las sam się nie obroni, ale my możemy mu pomóc - mówi Łukasz Szymański, trener, kierownik sekcji szermierczej oraz członek zarządu Klubu Sportowego AZS-u AWFiS-u.

Sportowcy, trenerzy oraz zaproszeni przez nich goście spotkali się w czwartek, 22 kwietnia przy wejściu głównym do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, skąd ruszyli w stronę pobliskich lasów. - Sportowcy i działacze sportowi, to doskonali organizatorzy - Łukasz Szymański zadbał o najdrobniejsze szczegóły takie, jak np. wywóz zebranych nieczystości przez nadleśnictwo, ale również worki do nieczystości oraz rękawiczki jednorazowe - mówi Maciej Szafran, dyrektor KS-u AZS-u AWFIS-u.