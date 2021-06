Szekspir w spódnicy, czyli odkryj swój talent. Babski Hamlet i chwila z Hamletem w Domu Zarazy w Gdańsku Oliwie

Teatr Wybrzeże będzie nie do poznania. Powróci w 2023 r. Co słychać na placu budowy?

Na razie to jeszcze same ruiny i zgliszcza, ale pracę idą pełną parą i już na początku przyszłego roku widzowie wrócą do Teatru Wybrzeże na Targu Węglowym. Instytucja objawi się im w zupełnie nowej odsłonie. Zmieni się wszystko - od elewacji, przez technologię sceniczną, aż po wejścia boczne i pomieszczenia pomocnicze. To największa inwestycja w powojennej historii obiektu, której koszt wyniesie ponad 50 mln zł.