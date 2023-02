Szedł środkiem jezdni, a po zatrzymaniu uderzył policjanta i próbował uciec. Teraz grozi mu więzienie

45-latek usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, gróźb karalnych oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Za swoje postępowanie sprawca odpowie teraz przed sądem.

- Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych to przestępstwo, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za znieważenie funkcjonariusza publicznego do roku pozbawienia wolności - przypominają sztumscy policjanci.