Szczypią i łzawią? Sprawdź, jak zadbać o oczy na urlopie! Sprawdzone sposoby

Duże dawki słońca, słonej wody morskiej, klimatyzacja w samochodzie - to wszystko może pogarszać stan naszych oczu i powodować dyskomfort. Może pojawić się zmęczenie, odczuwanie suchości oka czy nawet zapalenie spojówek. Jak sobie z tym poradzić? Sprawdź!

Krople do oczu

Jeśli po powrocie z wakacji odczuwamy nadmierne zmęczenie oczu lub są one zaczerwienione, można im pomóc na kilka sposobów. Jednym z nich jest przywrócenie odpowiedniego nawilżenia za pomocą kropli do oczu, tzw. sztucznych łez, które zmniejszają poczucie dyskomfortu, pieczenia i podrażnienia, wywołane przez promienie słoneczne, samochodową klimatyzację i gorące, suche powietrze. Jeśli w okolicach oka pojawił się obrzęk lub zaczerwienienie, możemy wyposażyć się w specjalne krople przeciwko tym objawom, które można stosować do ok. tygodnia. Sprawdzą się również wtedy, kiedy oczy są podrażnione po kąpieli w basenie lub morskiej wodzie. Koszt kropli do oczu z reguły nie przekracza 40 złotych.

Uwaga na używki!

Starajmy się również unikać palenia papierosów, dym dodatkowo podrażni zmęczone oczy, a związki w nich zawarte mogą uszkodzić naczynia krwionośne.

Krem pod oczy i na powieki

Zadbajmy o odpowiednią pielęgnację delikatnej skóry wokół oczu, która nie lubi silnego słońca i pod jego wpływem szybciej zaczyna się starzeć. W tym celu wystarczy użyć specjalnego kremu pod oczy lub skoncentrowanego serum. Tu ceny są bardzo różne - do kilkunastu do kilkuset złotych, w zależności od producenta, działania, składu itd. Ważne, by produkt był przeznaczony do skóry w okolicy oczu.

Oczy pieką i łzawią? Nie bój się iść do lekarza

Jeśli dolegliwości po urlopie są bardziej dokuczliwe i nie ustępują, lepiej wybrać się do specjalisty, który oceni, czy nie doszło do poważniejszych schorzeń np. światłowstrętu. Pojawienia się wydzieliny w oku i ból mogą świadczyć o zapaleniu rogówki. Jeśli po powrocie z wakacji odczuwamy nieprzyjemne, nieustępujące dolegliwości, lepiej nie zwlekać z wizytą u specjalisty.

Wakacje dla oczu. Dobra ochrona to podstawa

Aby uniknąć potencjalnych problemów ze wzrokiem, warto pamiętać o odpowiedniej ochronie oka, dobrej jakości okularach przeciwsłonecznych oraz unikania przebywania w pełnym słońcu. Powinnyśmy dbać o ochronę szczególnie nad wodą, ponieważ odbijające się od tafli wody promienie mogą być podwójnie szkodliwe dla oczu. Przeciwsłoneczne okulary od optyka wydatek rzędu kilkuset złotych, ale warto pamiętać, że takie okulary mogą nam służyć jeszcze przez lata.

Zadbaj o wzrok na basenie

Wyzwaniem dla osób z wadą wzroku jest również wizyta na basenie. W wodzie żyją różnego rodzaju wirusy, bakterie grzyby i pasożyty, głównie patogeny i drobnoustroje, a najniebezpieczniejszy z nich to Acanthamoeba. Kontakt pasożyta z rogówką, który ułatwia soczewka jest niebezpieczny - grozi infekcją, a nawet zapaleniem rogówki oka. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do utraty wzroku. Negatywny wpływ na oczy może mieć także chlorowana woda. Pływanie w basenie może podrażnić spojówkę i wywołać reakcję zapalną. Kąpiąc się w basenie należy zwrócić szczególną uwagę na higienę oczu. Dlatego należy pamiętać o zakładaniu okularów do pływania w trakcie kąpieli w akwenach wodnych. Najtańsze modele kosztują już kilkanaście złotych, ale warto zainwestować w solidny produkt, by okulary służyły nam jeszcze wiele sezonów.

Oczy na urlopie - co z soczewkami?

- Przed okresem wakacyjnym wiele osób z wadami wzroku, które na co dzień są zmuszone do noszenia okularów lub soczewek kontaktowych mogą zdecydować się na specjalne soczewki ortokeratologiczne, które zakładane są na noc. Po przebudzeniu nie potrzebują już okularów ani zwykłych soczewek kontaktowych, żeby widzieć prawidłowo przez cały dzień. W trakcie spania soczewki nadają rogówce odpowiedni kształt, dzięki czemu układ optyczny oka skupia promienie świetlne na siatkówce, tak jak u osoby pozbawionej wady wzroku. Metoda jest odwracalna, dlatego po rezygnacji ze stosowania soczewek rogówka oka wraca do wcześniejszego kształtu. Dzięki temu, że cały proces odbywa się w trakcie snu, metoda jest doskonałym rozwiązaniem na wakacje. - wyjaśnia Piotr Toczołowski z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Warto pamiętać, że jest to rozwiązanie bardzo kuszące, ale też spory wydatek - koszt takich soczewek to około 2500 złotych w zależności od producenta. Nie zapominajmy jednak o tym, aby szczególnie dbać o nasz wzrok i nie narażać go na długotrwałe działanie szkodliwych czynników. Po okresie wakacyjnym oczy też potrzebują regeneracji, podobnie jak skóra czy włosy. Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

