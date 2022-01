Szczepienia w dawnym prosektorium w Człuchowie. Jasnowidz oburzony, starosta odpowiada

Człuchowski punkt szczepień przeciw COVID-19 teoretycznie znajduje w idealnym miejscu – koło szpitala, a właściwie w jego obrębie. Kontrowersje budzi jednak to, że mieści się w dawnej kostnicy. Swoje oburzenie tym faktem wyraził Krzysztof Jackowski – słynny jasnowidz i jeden z najbardziej znanych człuchowian. Według niego taka lokalizacja to jawna drwina z mieszkańców.

- Jakiś czas temu była taka akcja „Szczepimy się – ostatnia prosta”. Ten komunikat jest teraz wykorzystywany przez przeciwników szczepień. Czy to, czego starostwo dokonało, to też nie jest pożywka dla antyszczepionkowców? Czy w starostwie wiedzą, że każdy mieszkaniec Człuchowa pamiętający czasy 30 – 40 lat wstecz był w tej kostnicy choć raz w życiu? A z czym może kojarzyć się pójście do kostnicy, żeby się zaszczepić?