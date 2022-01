Syn Sinéad O’Connor, irlandzkiej wokalistki, nie żyje. Miał 17 lat

Shane zniknął 6 stycznia 2022 roku. Przerażona matka pisała w mediach społecznościowych, żeby zgłosił się na policję. Prosiła też osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać o kontakt.

- To wiadomość dla mojego syna, Shane'a. Shane, to już nie jest zabawne, że to wszystko znika. Strasznie mnie przerażasz. Czy mógłbyś postąpić właściwie i stawić się na posterunku Gardai [policja w Irlandii - red.] - pisała na Twitterze Sinéad O’Connor.