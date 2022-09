Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, 10.09.2022. Gdzie znaleźć pomoc w Gdańsku? Lista placówek i ośrodków

Każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie około 15 osób. Jak podkreślała dr Aleksandra Szulman-Wardal, są różne powody, że dane osoby decydują się na taki, a nie inny krok.

To zjawisko złożone, na które mogą się nakładać wielorakie czynniki: chorobowe w aspekcie psychicznym i fizycznym, wynikające z dysfunkcji osobowości, wynikające z problemów (różnorakich) w środowisku najbliższym i dalszym, czy wynikające z reaktywności doświadczanych problemów. I najczęściej nie są one płaskie - jednowymiarowe, a sprzęgają się ze sobą. Każdy pacjent to osobna historia i splot wielu wątków życiowych prowadzących finalnie do katastrofy, którą jest samobójstwo — komentowała dla portalu ug.edu.pl.