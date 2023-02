Światowy Dzień Kota obchodzimy 17 lutego! Co zrobić, by nasz pupil był szczęśliwy? Sprawdź te porady

Jak sprawić, by nasz kot był szczęśliwy? Kluczem do sukcesu jest troskliwy opiekun, który zna i zaspokaja potrzeby behawioralne swojego czworonoga każdego dnia. Każde zwierzę jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, jednak podstawowe potrzeby są uniwersalne dla wszystkich kotów. Są to: poczucie bezpieczeństwa, dostęp do pokarmu i wody, możliwość drapania, realizacja instynktu łowieckiego, aktywność fizyczna oraz odpowiednia przestrzeń do życia. Jak o nie zadbać?

