Światowy Dzień Adopcji. 9.11.2022 r. Społeczna świadomość i jawność procesu adopcyjnego hasłem przewodnim w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym

- Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” obchodzony jest od wielu lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który zaczął propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Dzień Adopcji to dobry moment, aby podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci. Wspólne świętowanie to również idealna okazja, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny, ale też obalać mity związane z przysposobieniem. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny - przekazał Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, którego pracownicy - w ramach Światowego Dnia Adopcji

- zorganizowali Dzień Otwarty. 9 listopada 2022 r. można spotkać się z pracownikami w godzinach 8.00-19.00. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie pod numerem: 58 341 46 07 lub pisząc wiadomość na adres [email protected]