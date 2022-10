Sugerowane przejścia dla pieszych w Gdańsku. Kto ma na nich pierwszeństwo?

Tradycyjne przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, która przeznaczona jest do przechodzenia przez pieszych. Co więcej, jest oznakowana odpowiednimi znakami drogowymi. Przejście sugerowane pełni taką samą funkcję, jednak jest nieoznakowane. Ponadto w tym przypadku pierwszeństwo mają kierowcy.