Stworzony w Gdańsku katamaran motorowy 80 Sunreef Power Great White z wyróżnieniem. Jacht już wcześniej docenił Rafael Nadal

Nagrody "Best of the Best", przyznawane przez magazyn "Robb Report", są wyróżnieniem w dziedzinie luksusu, stanowiącym dowód uznania dla wyjątkowego kunsztu, dbałości o szczegóły i nieustannego dążenia do perfekcji. Luksusowy jacht motorowy gdańskiej stoczni został uhonorowany w kategorii „Best Cat”, podczas 33. edycji konkursu.