Studia w Miastku? To możliwe, ale ruch leży po stronie burmistrza, a czasu jest mało

Temat uruchomienia w Miastku zamiejscowego oddziału Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku wywołali podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Miastka samorządowcy. Radni skarżyli się, że burmistrz Witold Zajst nie przekazuje im informacji w sposób wcześniej wypracowany – przez przewodniczącego rady Tomasza Borowskiego, biuro rady, e-maile – a poprzez media lub mieszkańców.

- Rektor Stanisław Szyszko zaprosił mnie na spotkanie, które miałoby odpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie, jako gmina, uczestniczyć w rozwoju uczelni w zamiejscowy oddział. Rozmowy wstępne, choć dużo konkretów padło z ust rektora. Są zainteresowani. To uczelnia techniczna, płatna, oferuje szerokie spektrum kierunków, które są potrzebne i przydatne. Rozmowy trwają. Rozmawiamy z powiatem. Nie są jeszcze ustalone szczegóły. Jeśli będą konkrety, przedstawimy je. Uczelnia zachęca wszystkim na studia, studia podyplomowe, dla urzędników. Warto pochylić się nad tym tematem i spróbować. To dobry kierunek kształcenia kadr i rozwój naszej małej struktury, jeśli chodzi o zarządzanie. Uczelnia oferuje stypendia socjalne i naukowe oraz dla osób niepełnosprawnych, co jest bardzo ważne. Myślę, że to jest warte powiedzenia. Rozmowy są wstępne – mówił wywołany do odpowiedzi burmistrz Miastka Witold Zajst, któremu od razu odpowiedział radny Dariusz Zabrocki.