Strefa płatnego parkowania w Malborku. Ile kierowcy wpłacili pieniędzy do miejskiej kasy? Jest raport za pierwsze osiem miesięcy roku

Strefa płatnego parkowania w Malborku. Jakie wpływy z 648 miejsc?

W piątek (22 września) wypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Wiele miast w Polsce namawia kierowców, by tego dnia przesiedli się do zbiorowej komunikacji, bo nie będą musieli kasować biletów. W Malborku mogliby dodać: „bo oszczędzicie na płatnym parkowaniu” . Choć to złotówka za pół godziny czy 2 zł za pozostawienie auta do 60 minut, to opłaty cały czas są solą w oku wielu kierowców.

Straż miejska przygotowała dla radnych analizę strefy płatnego parkowania w Malborku . Co z niej wynika? Zmotoryzowani, choć nie przestają narzekać, to płacą za możliwość postawienia auta blisko urzędów, dworca czy innym miejscu, w którym raczej trudno o wolne miejsce.

Łącznie jest tam 648 miejsc parkingowych , w tym 45 dla osób uprawnionych do zostawienia samochodu na „kopercie”. W strefie znajdują się 23 parkomaty. Niestety, przyjmują tylko gotówkę, na co skarżą się niektórzy kierowcy. Na pocieszenie, mogą korzystać z mobilnych systemów opłat lub aplikacji bankowych, które oferują takie usługi.

Wiadomo, ile pieniędzy trafiło od 1 stycznia do 31 sierpnia z tytułu opłat wniesionych przez kierowców w SPP. Łącznie to 674 852,06 zł. Z tej kwoty większość pochodzi z opłat parkomatowych, bo to 493 915,16 zł.

Dla porównania, w całym 2022 r. do miejskiej kasy trafiło 581 896,95 zł, w tym z opłat – 425 926,89 zł.

Od ubiegłego roku jest też możliwość wykupienia abonamentu. Zmotoryzowani korzystają z tej formy, bo to ryczałt, dzięki któremu na co dzień nie muszą szukać drobnych albo martwić się dostępem do internetu, jeśli chcieliby płacić online.

W cenniku są dwa rodzaje opłat abonamentowych: dla mieszkańców i dla osób spoza Malborka.

Oto, ile płacą „swoi”: