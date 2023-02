Strażacy z OSP w Dzierzgoniu ćwiczą na pokrytym lodem jeziorze Kuksy. ZDJĘCIA

- Było jak zwykle mokro, zimno i trochę śmiechu jak można zauważyć na na niektórych zdjęciach. W przyszłym roku również się tam wybierzemy - napisali druhowie na swoim facebooku (skąd także publikujemy zdjęcia).

Jak podkreślają członkowie dzierzgońskiej OSP, ich mottem jest słowo "rozwój" i dlatego też m. in. zachęcają młodych ludzi z miasta i gminy do wstępowania w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Dzierzgoń. Jest to nie tylko wspaniała przygoda, w trakcie której dowiedzieć się można wielu ciekawych rzeczy i zdobyć przydatne w życiu umiejętności, ale, przede wszystkim, przygotować się do do przyszłej pracy strażaka - czy to w straży zawodowej, czy to służby ochotniczej. Przypomnijmy, ze strażak, obok ratownika medycznego, cieszy się w naszym kraju największym prestiżem społecznym.

Jest to ciężka i odpowiedzialna praca. Tylko w ubiegłym roku druhowie z OSP w Dzierzgoniu interweniowali 110 razy ratując życie i mienie nie tylko mieszkańców swojej gminy i powiatu sztumskiego, ale także pobliskich rejonów województwa warmińsko-mazurskiego (w gm. Rychliki).