Straż Miejska w Malborku z wakatami, ale brakuje chętnych do pracy. Do naboru nikt się nie zgłosił

Jakie wymogi musi spełnić kandydat na strażnika miejskiego?

Urząd Miasta Malborka opublikował krótki komunikat o wynikach konkursu na dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej, która jest jednym z wydziałów miejscowego magistratu.

Nabór na te stanowiska nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert pracy - czytamy w oficjalnej informacji.

Nie jest to pierwsza próba znalezienia chętnych do włożenia munduru strażnika zakończona fiaskiem. W październiku 2022 roku na dwa wakaty zgłosił się jeden kandydat. Nie zaliczył w całości drugiego etapu naboru, co było warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o pracę. Test kwalifikacyjny sprawdza znajomość przepisów, czyli m.in. kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wykroczeń, ustaw: o samorządzie gminnym, o ruchu drogowym, o strażach gminnych. Chętnym do tej pracy nieobca powinna też być topografia Malborka. Najwyraźniej to nie takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, bo także na wcześniejszy konkurs, we wrześniu ub. roku, nie wpłynęły żadne dokumenty.