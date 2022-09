Stefano Lavarini, trener polskich siatkarek: Moje ekszawodniczki są wspomnieniem. Z Polską buduję nowy związek

Macie już na koncie trzy zwycięstwa w fazie grupowej. Ze spotkania na spotkanie prezentujecie się coraz lepiej. Jak pan to odbiera?

Jak każdą wygraną. To ważna sprawa. Na takich turniejach rzeczą nadrzędną jest zbieranie punktów. Ten nasz start na mistrzostwach jest udany. Rozmawiamy o tym z dziewczynami, że każdego dnia skupiamy się na danym rywalu. Nie zaprzątamy sobie głów innymi, kalkulacjami. Przed nami dużo wyzwań i grupa, która należy do trudnych. Przed nami spotkania z Dominikaną i Turcją, które już są po bezpośrednim starciu i pokazały w nim jakość (Turcja wygrała 3:2 - przyp.). Podsumowując, jestem zadowolony z takiego początku. Atmosfera jest budująca. Nastawienie dziewczyn jest również odpowiednie, czyli dzielą ten mistrzostwa na pojedyncze dni i pojedyncze wyzwania meczowe. Mam nadzieję, że nadal będziemy tak postępować, starając się grać najlepiej, jak potrafimy.