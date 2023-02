Starszy mężczyzna w Lęborku miał napastować 15-latkę. Nastolatka znajdowała się w pobliżu szkoły. Rodzice dziewczyny powiadomili policję

Lębork. Starszy mężczyzna miał napastować 15-latkę

Do sytuacji doszło w czwartek 16.02. ok. 15:00, na przystanku przy ul. Czołgistów, przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. Piętnastoletnia uczennica szkoły średniej czekała na autobus, kiedy nagle podszedł do niej starszy mężczyzna.

- Podszedł do mnie, nachylił się jakby chciał o coś zapytać, po czym złapał mnie za pierś, dziwnie się zaśmiał i szybko oddalił się w kierunku hurtowni papierniczej

- relacjonuje dziewczyna, która zastrzega sobie anonimowość.

Nastolatka opowiedziała o tej sytuacji rodzicom a ci powiadomili policję.

-Chcielibyśmy nagłośnić sprawę i ostrzec przed pedofilem

- mówi mama nastolatki.