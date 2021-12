Stan wojenny - wspomnienia. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Działacze Solidarności wspominają

Wprowadzenie stanu wojennego

Niepewność, rozgoryczenie, smutek – takie uczucia 40 lat temu towarzyszyły osobom, które stan wojenny przeżyły na własnej skórze. Działacze ruchu solidarnościowego wspominają kordony funkcjonariuszy na ulicach, ukrywanie się, aresztowania, wreszcie broń gotową do strzału. Mówią, że zima była wyjątkowo śnieżna. Szkoda, że bohaterowie tamtego czasu są dziś po przeciwnych stronach politycznej barykady. Ale może lepiej mówmy co łączy, a nie co dzieli.