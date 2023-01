Sprawdzą białe Fordy Kuga z powiatu sztumskiego. Który z nich uczestniczył w wypadku? Witold Chrzanowski

Policja wystąpiła do starostwa sztumskiego o wykaz białych Fordów Kuga o rejestracji rozpoczynającej się od liter GSZ. Drogówka sprawdzać będzie także wszystkie kamery monitoringu na trasie z Malborka do Nowego Dworu Gdańskiego. Działania funkcjonariuszy mają pomóc w ustaleniu sprawcy wypadku, do którego doszło w miniony piątek, 6 stycznia, na drodze krajowej nr 55.