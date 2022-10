"Sprawa dla reportera". Elżbiety Jaworowicz: metamorfoza. Tak zmieniła się prowadząca program. Archiwalne zdjęcia

"Sprawa dla reportera": kiedy pierwszy odcinek?

Przez wiele lat, do maja 2018 roku, wszystkie materiały w terenie przygotowywała gospodyni programu. Aktualnie za większość reportażu z terenu odpowiadają dziennikarze interwencyjni Telewizji Polskiej.

"Sprawa dla reportera" to autorski program Elżbiety Jaworowicz. Pierwszy odcinek zadebiutował prawie 40 lat temu, na antenie TVP1 . Chociaż bohaterowie zmieniają się z odcinka na odcinek, niezmienny pozostaje fakt, że program składa się z dwóch części: reporterskiej , która realizowana jest na miejscu danego wydarzenia oraz studyjnej , która odbywa się w studiu i biorą w niej udział zaproszeni eksperci.

"Sprawa dla reportera": oglądalność

Chociaż przez wiele lat program cieszył się sporą popularnością wśród widzów, w ostatnim czasie można zauważyć spadek zainteresowania. W 2021 roku oglądało go średnio 1,5 mln widzów, co stanowiło spadek o 550 tys. w stosunku do roku poprzedniego.